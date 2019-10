Coriano, arriva un riconoscimento per tre giovani promesse del basket

A Coriano l'amministrazione comunale, durante il consiglio di lunedì, ha voluto consegnare un riconoscimento a tre giovani giocatori di basket per i bei traguardi raggiunti con le loro squadre tutte appartenenti alla Dolphin Basket Riccione. Nicolò Mariotti di Ospedaletto, Federico Nori di Cerasolo e Tommaso Nori di Cerasolo.

Gianluca Fabbri (consigliere con delega allo Sport): “Un augurio a proseguire con entusiasmo e passione l’impegno nello sport a tutti i giovani atleti del territorio non solo per il bene del fisico e dello spirito ma anche per poter vivere un ambiente educativo sano".

Nicolò Mariotti di Ospedaletto e Federico Nori di Cerasolo nel campionato Under 13 anno 2018-19, hanno vinto il campionato regionale della loro categoria senza perdere nessuna partita; poi di diritto hanno svolto i play-off regionali, arrivando in finale imbattuti. Nella finale del 09/06/19 contro il Correggio hanno perso 67 a 62, diventando vice campioni regionali. Hanno partecipato al torneo Papini classificandosi tra le prime squadre della loro categoria a livello europeo. Hanno partecipato anche ad altri tornei, classificandosi sempre tra i primi, meritevoli sempre con ottimi risultati. Quest’anno 2019-20 giocheranno nella categoria Under 14 Elite, campionato di prestigio che li vedrà sfidare squadre regionali molto forti.

Tommaso Nori di Cerasolo ha iniziato a praticare basket a 4 anni frequentando i corsi di mini basket presso Basket Rimini. A 10 anni è entrato nelle giovanili del basket Riccione Dolphins con i quali ha conseguito ottimi risultati: Nella stagione 2015/2016 la sua squadra si è classificata seconda nel campionato esordienti provincia di Rimini. Nella stagione 2016/2017 si sono qualificati secondi perdendo la finale nel Trofeo Emilia Romagna del campionato Elite Under 13. Nella stagione 2017/2018 si sono piazzati sesti nel campionato Elite Under 14 Emilia Romagna. Nella stagione 2018/2019 hanno vinto il campionato Gold Under 15 (ex Elite Under 15) dell'Emilia Romagna con una durissima finale giocata il 26 Maggio a Medicina (BO) contro Happy Basket Castel Maggiore (BO).