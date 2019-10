In alto i calici con il corso per aspiranti assaggiatori di vino

Da lunedì 4 novembre inizia a Coriano l’ottavo corso per aspiranti assaggiatori organizzato da Onav, Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino, è una associazione diffusa a livello nazionale senza scopo di lucro. In programma 14 lezioni per tutti gli appassionati di vino, per chi vuole approfondire le tecniche di vinificazione, l’assaggio e l’analisi sensoriale.

La formazione e la divulgazione della cultura del vino sono i capisaldi di Onav, la più antica tra le organizzazioni italiane dedicate al vino, nata nel 1961. Ma Onav non è solo il corso, che si svolge a Coriano. A raccontare il lavoro svolto nella provincia di Rimini è il delegato provinciale Daniele Rossi, tecnico viticolo ed enologo, tra i promotori della nascita della sezione provinciale nel 2012. “Questo consiglio è un bel gruppo di 5 ragazze e 6 ragazzi; da ormai due anni abbiamo arricchito i momenti di formazione – racconta Daniele Rossi -. Il format 'In cantina con Onav' funziona e porta i nostri associati nelle aziende del territorio; visitiamo le cantine e i vigneti, poi degustiamo i vini facendoli raccontare direttamente dai produttori. Il vino è una delle cose più nobili che abbiamo in Italia e rappresenta la cultura di un territorio. I corsi e le visite in cantina sono i modi migliori per bere bene, farlo con consapevolezza e valorizzare il mondo del vino”.

Seguire un corso Onav permette di partecipare a lezioni "tenute da enologi, assaggiatori esperti e agronomi, l’approccio è tecnico, ci sono 14 lezioni tecnico-pratiche al termine delle quali vengono degustati 4 vini. Un totale quindi di quasi 60 vini prima dell’esame finale, che, se superato, dà diritto al titolo di Assaggiatore”.

Il corso finora ha diplomato 150 assaggiatori, dei quali il 35% donne e il 15% under 30, dimostrando che la passione del vino è sempre più diffusa e trasversale anche in provincia di Rimini. “Il corso - conclude Daniele Rossi - è lo strumento migliore per diffondere la cultura dell’assaggio, per questo è adatto a tutti, anche a chi è alle prime armi. Nei corsi Onav il docente non racconta un vino utilizzando decine di aggettivi: spesso questo impaurisce il consumatore che, se non ha i sensi allenati, rischia di sentirsi inadeguato e allontanarsi dal vino. Per questo insegniamo ai nostri corsisti come utilizzare i sensi e come giudicare e interpretare un vino, che sia una bottiglia da collezione o un vino popolare, il resto lo farà l’esperienza, la curiosità e la voglia di spingersi oltre del singolo appassionato”.

Informazioni: 3346838922