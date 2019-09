Coriano, la camminata all'alba fa il pieno con 140 partecipanti in marcia per dieci chilometri

Si è svolta domenica a Coriano la Camminata all'alba con oltre 140 partecipanti sui 10 km di sentieri del territorio corianese. Grande apprezzamento per la bellezza del paesaggio, delle colline e della curata campagna con vigneti e uliveti, ma anche per la gustosa colazione contadina preparata dai volontari della Proloco.

I ringraziamenti per l'organizzazione della camminata con colazione sono andati a Rosanna Mercatelli, Nicoletta Lombardini e in particolare a Renato Bacchini per il percorso. "Sono già alcuni anni che vengono proposte queste iniziative che stimolano le persone a camminare su sentieri e stradine della bella e curata campagna corianese, facendo scoprire quanto ha da offrire l'entroterra in termini di percorsi naturalistici e possibilità di attività sportive nella natura - afferma l'assessore Anna Pazzaglia - Credo che in questo modo venga sempre più valorizzato il nostro patrimonio e la bellezza del nostro territorio,creando nello stesso tempo, le condizioni per sviluppare l'economia e quella vocazione turistica che anche Coriano possiede".