Petroltecnica e Rovereta, porte aperte per una visita agli impianti e dialogo sull'enocomia circolare

Rovereta e Petroltecnica organizzano un secondo open day, dopo il successo della giornata del 21 settembre, dedicato ai comitati di Cerasolo e di Falciano, associazioni ambinetaliste, cittadini e istituzioni.

Sabato 26 ottobre, dalle 10 alle 13, nelle sedi di via Rovereta 32 e 34, sarà possibile effettuare una visita guidata agli impianti e assistere ad una breve lezione tenuta dagli esperti sul recupero dei materiali e su un esempio concreto di economia circolare.Verrà evidenziata l'assenza di problematiche in termini di salubrità, la non pericolosità e il reale impatto dei disturbi (odori) arrecati dalle lavorazioni. L'azienda invita chi è interessato a farsi accompagnare da tecnici di fiducia ai quali verrà forniti approfondimenti.