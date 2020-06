Dal Teatro Europeo Plautino una donazione per il comune di San Giovanni

Nei giorni scorsi Riccardo Bartoletti e Cristiano Roccamo, rispettivamente direttore tecnico ed artistico del Teatro A. Massari, hanno fatto visita al sindaco ed alla vice sindaco per donare circa 50 fumetti editi da Teatro Europeo Plautino, a cura di Roccamo, Semerano e Vergari sull'Anfitrione di T.M. Plauto, quale testimonianza di vicinanza al Comune di San Giovanni in Marignano.

La Compagnia, che gestisce il Massari da alcuni anni, dal mese di marzo ha dovuto interrompere la stagione dal vivo a seguito dell'emergenza Covid-19 ed è ora in attesa di indicazioni in merito alla ripartenza autunnale. Il fumetto è in bianco e nero e racconta l'unica opera a tema mitologico di Tito Maccio Plauto, e rappresenta un nuovo strumento dopo il progetto "Plauto nelle scuole" per far conoscere al pubblico le opere del drammaturgo latino.

Delle 50 copie donate, alcune verranno inserite nel patrimonio della Biblioteca comunale per essere disponibili ai marignanesi. 10 invece saranno donate ai vincitori del concorso "San Giovanni, città della poesia". E' in corso in questi giorni, infatti, l'analisi degli elaborati dei ragazzi delle Scuole Secondarie di primo grado e questo premio è un ulteriore riconoscimento al valore della rassegna ed un gesto per promuovere la cultura nei più giovani.

"Ringraziamo i ragazzi del Teatro Plautino che hanno dimostrato anche in questa difficile situazione di esserci accanto e di accompagnarci con passione ed affetto. Speriamo di tornare presto a godere delle bellezza del teatro insieme a loro ed a tutti i marignanesi".