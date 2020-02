Enogastronomia in mostra a Morciano, il padiglione fieristico apre ai produttori locali

In occasione della Fiera di San Gregorio (in programma dal 7 al 15 marzo a Morciano), il padiglione fieristico si trasformerà in un contenitore dedicato alla filiera enogastronomica di Romagna e Marche. Vino, formaggio, miele, allevamenti e produzioni biologiche: saranno questi i protagonisti dell’area espositiva di via XXV Luglio, che quest’anno si presenterà al pubblico in una veste completamente rinnovata, aprendosi al mondo agroalimentare e diventano un grande salone per la vendita e la degustazione delle eccellenze dalle cantine e dalle aziende agricole del circondario. Tante le novità, a cominciare da una riduzione dei costi (che partiranno da 450 euro e saranno comprensivi dell'insegna dell'attività) per tutti gli operatori enogastronomici di qualità che sceglieranno di avere una vetrina all’interno del padiglione. Gli operatori del settore interessati che intendono partecipare, dovranno farne richiesta utilizzando l'apposito modulo (disponibile sul sito del Comune di Morciano di Romagna) entro le ore 12.00 del giorno 14/02/2020, tramite PEC da inviare al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.morcianodiromagna.rn.it