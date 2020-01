Eros Ramazzotti sceglie due voci romagnole per il tour in America

Un tour mondiale inarrestabile. Un successo dopo l'altro per Eros Ramazzotti che, dopo avere conquistato le più importanti arene di tutta Europa con il Vita ce n'è World tour, è sbarcato in America martedì 28 gennaio per 16 entusiasmanti show. Sul palco anche in questa lunga tournée ci saranno due sole coriste, due voci romagnole che collaborano con lui da tempo: la sammarinese Monica Hill e Giorgia Galassi di Poggio Torriana. Due cantanti di grande talento con le radici ben piantate nel Riminese.

Il tour

Una catena di successi: 35 mila spettatori agli show di Roma, 36 mila in quelli di Verona, 17 mila ad Amsterdam, 26 mila per gli show di Monaco e 12 mila per quelli a Tel Aviv, solo per citarne alcuni. Ad oggi sono oltre 800 mila gli spettatori che hanno preso parte ai suoi concerti, in 5 continenti; sono oltre 90 le date in tutto il mondo per un tour che ha già toccato più di 70 città. Ora Eros Ramazzotti è pronto a conquistare gli Stati Uniti, attraversando le principali città del Nord e Sud America, partendo da Guatemala Citye toccando New York, Toronto, Boston e Miami, passando per Buenos Aires e Chicago, fino al 13 marzo dove si esibirà a Los Angeles.

Sul palco insieme a Eros, otto musicisti d’eccezione e due coriste, MOnica Hill appunto, e Giorgia Galassi, per una produzione internazionale: Luca Scarpa (Direttore musicale, piano), Giovanni Boscariol (Tastiere), Giorgio Secco Christian Lavoro(Chitarra), Paolo Costa (Basso), e le tre new entry internazionali Corey Sanchez (Chitarra), Eric Moore (Batteria) fenomeno dell’r’n’b e della musica gospel e Scott Paddock (Sassofono), americano celebre per le sue influenze jazz che ha collaborato, tra gli altri, anche con artisti del calibro di Natalie Cole, Jackson Browne, Ray Charles.