Festa all'alba a Riccione con Caterpillar, Paolo Belli, Mirko Casadei e Federico Baroni

Venerdì all’alba è andato in onda l’ultimo appuntamento del programma di RAI Radio 2 Caterpillar AM in diretta dalla spiaggia di Riccione. Un anticipo di Notte Rosa. Dopo quattro giorni di trasmissioni piene di ospiti, musica e moltissimo divertimento, quella di oggi è stata una festa straordinaria e esilarante, che ha messo insieme personaggi diversissimi riuniti dal tema della puntata, la canzone dell’estate. Dopo gli Extraliscio, il Duo Bucolico, i Camillas, Io e la Tigre gli ospiti musicali di questa mattina sono stati Paolo Belli, Mirko Casadei e Federico Baroni che nel corso della puntata hanno mescolato le loro voci e i loro pezzi alle note del coro degli alpini di Riccione “Stella Alpina” diretto da Anna Tedaldi, del soprano rinascimentale Veronica Villa, ai passi dell’insegnante di zumba, agli interventi del pubblico e dei curiosi di passaggio sul lungomare, per un mix esplosivo e spassoso che ha dato il via alla Notte Rosa di Riccione. Fantastico il featuring di Paolo Belli con il coro degli alpini su Quel mazzolin di fiori e gran finale tutti insieme con Romagna mia.

Caterpilla AM è andato in onda in diretta da Riccione dal 1° al 5 luglio, con la conduzione di Filippo Solibello, Marco Ardemagni e Cinzia Poli.