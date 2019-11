Fiera del turismo a Colmar, bilancio positivo per Bellaria che lavora già al 2020

E’ rientrato lunedì notte dalla Fiera del Turismo Colmar lo staff di Fondazione Verdeblu, una cinquantina di persone, così come tutti gli operatori turistici presenti. Diciassette di Bellaria Igea Marina, nove della Romagna più due espositori di prodotti tipici della nostra area. La 35esima edizione della kermesse fieristica si è rivelata anomala rispetto al passato per i giorni in cui si è svolta: sabato, domenica e lunedì. Solitamente i giorni sono dal venerdì alla domenica ma quest’anno l’11 novembre coincideva di lunedì, festa nazionale francese per l’anniversario dell’armistizio della prima guerra mondiale, per questo motivo la fiera è stata slittata di un giorno.

Presente in fiera il Sindaco Filippo Giorgetti, il Presidente di Fondazione Verdeblu Paolo Borghesi e la direttrice di Visit Romagna Chiara Astolfi, per un incontro di lavoro con la direzione della fiera, nella persona di Christophe Crupi, al vertice ha presenziato anche la Presidente di Federalberghi di Bellaria Igea Marina Simona Pagliarani. La discussione verteva sulla programmazione futura e sulle azioni da mettere in campo per rendere ancora più proficuo lo sforzo che gli operatori, la città e la regione compiono. Ci sarà quindi una progettualità che prevede più azioni oltre alla presenza negli stand, come organizzare press tour sul territorio o creare incontri durante il periodo della fiera. Il Presidente e la Direttrice hanno poi incontrato alcuni tour operator ancora non presenti in Romagna, creando i presupposti per una collaborazione da concretizzarsi prossimamente inviando proposte studiate ad hoc per le esigenze di un target differente da quello che già è presente nelle nostre spiagge in estate.

“I primi numeri della Fiera - commenta il Presidente di Fondazione Verdeblu Borghesi - ci lasciano soddisfatti. Il ristorante ha servito 20% di pasti in più, se questo può essere un dato indicativo per le presenze in fiera allora possiamo dire che è stata un’edizione positiva. Come del resto mi ha confermato il direttore Crupi. Devo ringraziare lo staff perché è sempre attento e professionale, quest’anno poi abbiamo proposto anche il pesce fritto, pietanza certo non facile, ed abbiamo riscontrato soddisfazione nella clientela. I commenti a caldo degli operatori con i quali mi sono confrontato sull’andamento della fiera, sono stati positivi. Adesso bisogna aspettare per capire quanto frutto porterà tutto questo lavoro".

Come ogni edizione i numeri sono la dimostrazione di quanto sia massiccia l’azione partendo dai mezzi utilizzati: 1 Tir, 1 Pullman, 1 Camion Frigo, due pulmini 9 posti più le auto di chi ha viaggiato in autonomia. Nel ristorante sono stati consumate 1500 piadine, 55 chili di prosciutto, 25 chili di salame più 10 chili di altri salumi, 400 bottiglie di vino, 40 chili di grana. Nel bar sono stati venduti 6 fusti di birra, 60 bottiglie di prosecco e grazie alla collaborazione con l’Hawaiki, sono stati serviti un centinaio di cocktail . Bene anche lo stand del gelato che propone un ottimo prodotto grazie alla collaborazione del Caffè del Fauno: 600 i golosi che hanno apprezzato. La parte artistica supportata tecnicamente da Smash Sound Service, presente con tre maxi ledwall, impianto audio, americane e soprattutto tecnici preparati, ha visto protagonisti i ballerini della Rimini Dance Company, il gruppo bellariese degli Scariolanti, il cantante-imitatore Leo Mas. Ormai come ogni anno anche l’allestimento presenta novità: la più importante di questa edizione è stato ricreare nello spazio bar un chiringuito come quelli che sempre più si vedono nelle nostre spiagge. Calato il sipario su questa edizione si è già aperto quello per il 2020 con una programmazione e progettazione che strizzerà l’occhio al futuro.