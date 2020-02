Gabriele Salvatores e l'attore Giulio Pranno incontrano i fan in Riviera

Red carpet a Riccione. Per la rassegna Cinema d'Autore una straordinaria serata evento. Martedì 11 febbraio alle 20.30 ospiti al Cinepalace il regista Premio Oscar Gabriele Salvatores e l'attore protagonista Giulio Pranno a presentare in sala il loro Tutto il mio folle amore. Un appuntamento imperdibile per un film che unisce un road movie potente, empatico e coinvolgente alla straordinaria ed emozionante interpretazione dell'esordiente talentuoso Giulio Pranno.

Tutto il mio folle amore vede nel cast anche Valeria Golino e Diego Abatantuono e narra di Vincent 16 anni affetto da un grave disturbo della personalità, con il quale sua madre Elena si confronta da sempre. Col tempo ad aiutare Elena nell'impresa è sopraggiunto suo marito Mario, che ha imparato a voler bene a Vincent come ad un figlio e l'ha adottato legalmente. Ma quando sulla scena irrompe Willi, il padre naturale del ragazzo che ha abbandonato lui ed Elena alla notizia della gravidanza, quel poco di equilibrio che si era instaurato con un figlio gestibile a stento si rompe, e Vincent trova la via di fuga che cercava: si infila nel furgone di Willi, cantante da matrimoni e da balere soprannominato "il Modugno della Dalmazia", ora diretto verso una tournée nei Balcani. Il film è liberamente ispirato al romanzo "Se ti abbraccio non aver paura" di Fulvio Ervas, edito da Marcos Y Marcos e a sua volta tratto dalla storia vera di Andrea e Franco Antonello, padre e figlio autistico che hanno viaggiato in moto per tre mesi tra Stati Uniti e Sud America.

La serata di martedì è accompagnata dall'aperitivo con vini e specialità del territorio, offerto dalla Cucina del TerraeSole di Rimini. Tutto il mio folle amore è in programma anche lunedì 10 febbraio alle ore 21, sempre anticipato dall'aperitivo TerraeSole.