Giornate Europee del Patrimonio, un pomeriggio alla scoperta dei tesori locali

In tanti, circa ottanta solo da Bellaria Igea Marina, hanno preso parte domenica a “Dalla foce alla confluenza. Percorsi storici tra Uso e Rubicone”: un tour in bus attraverso i comuni di Gatteo, Savignano sul Rubicone e Bellaria Igea Marina, realtà legate da recenti scoperte archeologiche e da tracciati secolari come la via Emilia e la via Popilia. L'iniziativa, promossa in collaborazione con la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti, e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini nel contesto delle "Giornate Europee del Patrimonio", ha visto come prima ed ultima tappa il bellariese “Noi. Museo della Storia e della Memoria”; presenti per la città di Bellaria il sindaco Filippo Giorgetti e l'assessore alla Cultura Michele Neri.