Riccione premia l'albero più originale: sul podio il quartiere Fontanelle

Si è tenuta venerdì nella sala del consiglio comunale di Riccione la premiazione dei vincitori del concorso Green Christmas Riccione per il quartiere con l’albero più originale, premiato dall’Amministrazione con la piantumazione dei sette alberi di Natale più altri 40 di varie specie come aceri, ligustri giapponesi e lagerstroemia. In ogni quartiere, è stato allestito un grande albero decorato esclusivamente con materiali di riciclo a cura dei bambini delle scuole materne, i nonni del Centro Diurno, i Buon Vicinati e i Comitati di quartiere.

Presenti oltre al sindaco di Riccione, Renata Tosi, il vice sindaco e assessore ai servizi alla persona, Laura Galli l’assessore all’ambiente e lavori pubblici, Lea Ermeti, l’assessore ai servizi educativi, Alessandra Battarra, e i rappresentati dei centri di Buon Vicinato, dei quartieri e del Riccione Chapter, l’associazione ufficiale HARLEY-DAVIDSON® che ha organizzato anche quest’anno la parata per l’accensione degli alberi di Natale. Coinvolgere i comitati di quartiere, i bambini e i cittadini alla realizzazione dell’albero è un modo per renderli partecipi della riscoperta del senso della festa di paese e contemporaneamente abbellire il proprio quartiere.

“Questo è lo spirito che ci unisce - ha detto il sindaco Tosi - la volontà di condividere con gli altri facendo bella e “green” la nostra città. Con l’aiuto di tutti, i nonni del Pullè, i bambini delle scuole, i comitati di quartiere e di Buon Vicinato, il Green Christmas Riccione è diventata un’iniziativa sempre più sentita dai cittadini. Questo significa che abbiamo colto nel segno”.

La rivista Ohga, il magazine online che si occupa di eco sostenibilità ha dedicato al Green Christmas Riccione 2020, un ampio servizio giornalistico dal titolo: “A Riccione il Natale è Green”.

Il quartiere vincitore dell’edizione Green Christmas Riccione 2020 per l’albero più originale è stato il quartiere Fontanelle, seguito con un solo voto di distanza dal quartiere Spontricciolo, San Lorenzo e Parco della Resistenza A ritirare il premio per Fontanelle, Silvano Amadori e Ivan Silvestri, rispettivamente del comitato Buon Vicinato e Comitato Marina Sud. Amadori ha espresso la volontà di condividere il premio dei 40 alberi donati dall’amministrazione con i quartieri che ne hanno bisogno e faranno richiesta.

Vincitori del Contest fotografico

Con l’accensione degli alberi è stato dato il via anche ad un contest fotografico su Instagram con l’hashtag #greenchristmasriccione2018 - dove pubblicare le foto.

Prima classificata per Contest fotografico Sara Salucci

Secondo Giacomo Frisoni

Terza Saskia Baldoni