Appuntamento con i segreti del Museo villanoviano di Verucchio vanno in onda in radio

Dopo social e web, anche la radio. In una sorta di viaggio a ritroso sulla macchina del tempo, ai giorni in cui era solo la voce proveniente da valvole e transistor a informare i cittadini seguendo anche in diretta eventi e manifestazioni. Grazie a una collaborazione con Radio Icaro, da domenica mattina sintonizzandosi alle 9 sulla frequenza 92 sarà possibile iniziare la giornata festiva sentendosi raccontare il Museo Civico Archeologico di Verucchio “dal buco della serratura”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Dopo aver chiuso il contenitore ai visitatori in ottemperanza a quanto stabilito dai primi Dpcm per far fronte all’emergenza sanitaria, abbiamo attivato una serie di iniziative online per rendere disponibili seppur in forma differente i nostri tesori culturali. Progetti “a porte chiuse” che da qualche settimana vedono alternarsi a giorni alterni due rubriche, una dedicata ai più giovani (racconti, attività manuali ispirate ai villanoviani) e una per tutti, dedicata alla descrizione di un oggetto come se fosse guardato appunto ‘dal buco della serratura’” spiega la direttrice Elena Rodriguez. E’ sarà proprio lei, la responsabile, dar voce a questa nuova rubrica radiofonica, facendo diventare gli oggetti vere e proprie storie. “Si tratta di una collaborazione importante in una situazione nella quale tutti i musei, privi dei visitatori che ne rappresentano la parte essenziale, possono dare un senso alla propria missione culturale senza veder snaturata completamente la propria funzione” commenta.