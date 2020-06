I vip scelgono la Riviera, anche Simona Ventura a Rimini: "Mare mio, quanto mi sei mancato"

Non solo Vasco Rossi sceglie il mare di Rimini per trascorrere le vacanze. Anche la presentatrice tv Simona Ventura è sbarcata in Riviera insieme al suo compagno Giovanni Terzi. Da qualche giorno SuperSimo è in vacanza in città, con base al Grand Hotel, come il rocker di Zocca che quasi ogni giorno posta "storie" su Instagram tra gite in bici e autografi ai fan.

Simona Ventura ha già pubblicato sui Instagram e facebook alcuni scatti che la ritraggono in spiaggia intenta ad abbracciare idealmente il mare e abbracciata insieme al compagno. "Non scorderò mai questo momento, ritornare sulla spiaggia della ‘nostra‘ Rimini dopo 3 mesi di lockdown e con te amore. E non finisce qui... E' solo l’inizio. Mare mio, quanto mi sei mancato", scrive la Ventura su Instagram, dove ha pubblicato varie foto del suo soggiorno. La Ventura ha anche fatto tappa in centro storico, un'uscita in cui ha anche incontrato il sindaco di Rimini Andrea Gnassi. Un incontro "immortalato" in un selfie con uno scenografico ponte di Tiberio.