Ieg dà il via alla maratona social di "Abilmente", il salone con i vip del "fai da te"

Da giovedì al via la maratona social di "Abilmente", il Salone delle Idee creative di Italian Exhibition Group (le società che riunisce le fiere di Rimini e Vicenza) dedicato al mondo del fai-da-te. Sedici ospiti in quattro giorni, con quattro appuntamenti in diretta quotidiani, alle 18, fino al termine della settimana: è il calendario previsto sul canale Instagram "Abilmente live" per la community di crafter e appassionate di creatività manuale. "Una rotazione quotidiana interattiva, per salutare le esperte di handmade e i negozianti e chiedere loro curiosità, trucchi e segreti della creatività- spiega una nota di Ieg- Un incontro da ricordare anche scaricando un piccolo regalo dalla sezione News del sito di manifestazione, alla fine di ogni diretta".

Nel primo round live al via domani, gli appuntamenti con l'arte decorativa di Creattiva by Marta e Miniature d'Arte, con la rivista di ricamo Giuliana Ricama e il cucito creativo e la decorazione del brand Necchi. Si proseguirà poi lungo l'arco del weekend: nella giornata di sabato è previsto l'appuntamento live con Barbara Gulienetti, uno dei volti più noti del fai da te in Italia e special guest delle edizioni autunnali 2019 di Abilmente nell'area "Come fare con Barbara". Domenica, la diretta conclusiva ospiterà anche Gaia Segattini, madrina del progetto "Cucito su di te" e apripista della creativita' italiana al femminile con il suo blog @vendettauncinetta.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le dirette Instagram di Abilmente integrano e arricchiscono le proposte digital che Ieg mette disposizione delle community creative ogni giorno grazie alle decine di tutorial e post disponibili sul sito di manifestazione, nonché al recente format "Storie Creative" (https://www.abilmente.org/it/storie-creative), la serie di video-incontri settimanali pubblicati il martedi' e venerdi' nella quale le creative d'Italia raccontano i retroscena della loro passione.