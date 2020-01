Il Festival di Sanremo si accende con le "frasi luminose" di Corbelli in omaggio a Modugno

Luci e parole che illuminano le strade delle città. Dopo Napoli con le frasi di Totò e poi quelle di Pino Daniele, Bologna per l'omaggio a Dalla e a Cesare Cremonini, Santarcangelo con i versi di Tonino Guerra e Lello Baldini, e Rimini con Fellini. Ma non solo. Il progetto delle frasi luminose dell'assessore e artista santacangiolese Tiziano Corbelli (Più Santarcangelo) sbarcano sulla Riviera dei Fiori per l'evento più importante dell'anno.

Per il Festival di Sanremo, infatti, il progetto decora la via del teatro Ariston con le strofe della canzone "Nel blu dipinto di blu" di Domenico Modugno. Un brano simbolo per festeggiare la 70esima edizione del festival della canzone italiana. Un' iniziativa voluta dal Comune di Sanremo con il sostegno di partner e sponsor romagnoli. Quello di Corbelli è un progetto che sta conquistando cittadini e artisti, fra cui Fiorello che ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto delle luminarie.

Sulla sua pagina facebook Corbelli sta ricevendo una "pioggia" di complimenti e commenti per le sue frasi che continuano a decorare le città e far riscoprire canzoni indimencabili.