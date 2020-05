Il Museo del Territorio pronto a riaprire le porte ai visitatori: in arrivo nuovi percorsi innovativi

Riapre mercoledì 3 giugno il Museo del Territorio di Riccione. Come tutti gli spazi espositivi italiani, si stanno valutando i protocolli di sicurezza per garantire le visite anche al Museo del Territorio. Percorsi segnalati orizzontalmente infatti guideranno i visitatori negli spazi del museo, dove sarà sempre consigliato prenotare la visita guidata. Gli orari del museo saranno dalle 9 alle 13.50 ad esclusione del giovedì che invece si potrà accedervi anche al pomeriggio dalle 15 alle 18. Ovviamente in caso di flussi numerosi, sarà applicata la regola del contingentamento.

"Il nostro Museo del Territorio è sempre stato molto visitato dalle scuole che per evidenti ragioni quest'anno hanno dovuto rinunciare - ha detto l'assessore ai Servizi Educativi Alessandra Battarra -. Riaprire le sue porte è un segnale positivo e importante. Ovviamente si rispetteranno tutte le norme di sicurezza, a partire dal distanziamento e i gruppi potranno essere solo quelli familiari. Il futuro del Museo del Territorio di Riccione sarà comunque roseo perché è in via di realizzazione un arricchimento del percorso di visita con l’introduzione della cosiddetta “realtà aumentata” e la creazione di “storytelling”. Insomma guardiamo al futuro e alla nuove tecnologie che tanto in questi mesi hanno fatto per mantenere tutti noi in contatto".