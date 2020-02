Il museo di Verucchio svela le sue bellezze al Salone del turismo archeologico

Per il sesto anno consecutivo, da venerdì 21 a domenica 23 febbraio il Museo Archeologico di Verucchio sarà fra i protagonisti di TourismA, il Salone del Turismo archeologico e culturale organizzato da Archeologia Viva nella superba cornice del Palazzo dei Congressi di Firenze. Il principale appuntamento del settore in Italia. La bomboniera culturale della cittadina romagnola ne è parte fin dalla sua prima edizione e anche in questa occasione si distinguerà con un allestimento accattivante.

“Il tema 2020 è la lavorazione del metallo e il nostro stand ospiterà un percorso introduttivo con particolare attenzione alla produzione di manufatti ricavati da lamina e da filo realizzato in collaborazione con Ettore Pizzuti e ribattezzato ‘Archeotecnica, bronzistica, tecniche di fusione a cera persa e produzioni toreutiche’” spiega la direttrice dottoressa Elena Rodriguez, rivelando come “saranno poi riproposte le tradizionali attività di laboratorio per bambini (‘La bottega del bronzo’)” e si proseguirà anche nella tradizione delle tavole rotonde organizzate insieme ai musei gemellati di Vetulonia, Belmonte Piceno e Concordia Sagittaria.

“L’appuntamento è per domenica 23, il tema sarà ‘archeologi e collezionisti a confronto’ e presenteremo il primo volume della neonata collana didattica dei Quaderni Villanoviani”. Esprime tutta la soddisfazione dell’amministrazione la sindaca Stefania Sabba, che sarà a Firenze nelle prime due giornate: “Riconoscimenti come quelli del TourismA, che ci vede presenti al principale appuntamento nazionale sul turismo culturale ed archeologico fin dal primo momento, vengono a confermare la bontà degli investimenti economici e di energie fatti negli anni per i nostri tesori storico-culturali. E’ anche grazie alla salvaguardia del nostro passato e alla promozione di ciò che la storia ci ha trasmesso che si costruisce un futuro certamente migliore e oltre che un dovere, è un vero piacere per chi amministra cercare di promuovere azioni sempre più efficaci per riuscirvi. Il nostro è un Museo che si apre sempre più al mondo, ha relazioni con la scuola e gli altri contenitori del belpaese”.

Con l’edizione 2020 fa il suo esordio al TourismA anche Visit Romagna, con un suo spazio espositivo personalizzato ribattezzato Romagna Empire/Visit Romagna che offrirà uno spaccato delle testimonianze dell’intero territorio e segna la collaborazione con realtà quali il Museo Civico Archeologico verucchiese: il programma prevede conferenze nell'ambito della ‘Rassegna Viaggi di cultura e archeologia’ con la presentazione appunto di Romagna Empire: il piacere del viaggio sulle tracce della storia (sabato 22 febbraio, ore 13,40) e la possibilità per gli operatori specializzati di partecipare al workshop Buy Cultural Tourism, 3° workshop B2B sul turismo culturale (venerdì 21 febbraio).