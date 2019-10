Il musical di Oltremare vince il premio speciale ai Parksmania Awards

Movie, il musical andato in scena per tutta la stagione all’Oltremare Theatre, incassa la Menzione Speciale della Giuria, dei prestigiosi premi “Parksmania Awards 2019”, assegnati venerdì 18 ottobre nel parco tematico di Leolandia. Per tutta l’estate Movie ha incantato gli spettatori in sala, riproponendo l’atmosfera dei grandi classici del cinema e dei palcoscenici di Broadway, quelli che hanno segnato la storia del musical per generazioni. Sul palco, 13 artisti – ballerini e performer professionisti – diretti e coreografati da Elena Ronchetti, con musiche di Andrea Tosi e testi di Gianfranco Vergoni, in una complessa e affascinante opera corale che ha convinto i giudici degli “Oscar dei Parchi”.

Il premio è stato ricevuto da Patrizia Leardini, Direttore del Polo Romagnolo dei parchi Costa Edutainment sulla Riviera, ovvero Oltremare, Italia in Miniatura, Acquario di Cattolica e Aquafan, che ha commentato “Movie è uno spettacolo di altissimo livello che ha rappresentato un tassello prezioso nell’offerta turistica della riviera. Questo premio riconosce il valore dell’opera e degli investimenti e non può che farci piacere”. Oltremare Theatre, con il suo palcoscenico di 120 metri quadrati, uno schermo da 600 metri quadrati, 500 posti a sedere e una definizione del suono di inarrivabile fedeltà permette contaminazioni fra arte e tecnologia difficilmente raggiungibili in un teatro. Il premio si aggiunge ai numerosi riconoscimenti che il Family Park di Riccione colleziona da anni, grazie a una proposta allo stesso tempo innovativa ed emozionale alla quale il pubblico risponde con sempre più entusiasmo. Per il parco riccionese la stagione non è ancora finita: sono già in corso allestimenti e organizzazione degli eventi per il Ponte di Ognissanti e l’occasione di festeggiare Halloween in famiglia, fra delfini, rapaci, wallaby e animali della fattoria.