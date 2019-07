Il nuovo tormentone di Betobahia è un successo: migliaia di clic per il brano "Vieni in Romagna"

Non c'è estate senza almeno un tormentone. E quello di Betobahia sta avendo grande successo. Il video della canzone "Vieni in Romagna" con protagonisti principali il cantante Betobahia, Massimo Pazzaglini e Gabriele Pagliarani il Bagnino d'italia sta conquistando il popolo della Rete.

La canzone suona già come spot pubblicitario delle vacanze romagnole. Lo slogan sembra proprio un simpatico richiamo turistico e il popolo dei vacanzieri canta si diverte e si scatena nel contagioso ritmo latino romagnolo creato da Alberto Pazzaglia alias Betobahia. La canzone quest'anno "nasce a Bellaria in una calda serata di fine giugno insieme al maestro Luca Bongiorni - spiega l'artista - scriviamo e incidiamo la nuova hit dell’estate, dal ritmo latino su base reggaetton. Il video clip è stato registrato in parte sulla spiaggia di Bellaria igea Marina al Bagno 49 nell’occasione della festa di anniversario dei 15 anni dell'altra canzone Ciapa la Galeina, poi in seguito al bagno Tiki 26 di Rimini dal mitico bagnino d’italia Gabriele Pagliarani".

"E' una canzone estiva solare, spensierata, da ascoltare sotto l'ombrellone. Racchiude tutta l'allegria contagiosa del popolo e dei suoi personaggi romagnoli, un po' ruspanti un po vitelloni, che che si possono incontrare in qualsiasi lido da Cattolica a Ravenna. Gente semplice, lavoratori dal grande cuore legato a questa terra che non stanca mai di stupire e creare nuove mode ed emozioni".