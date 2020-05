Il Parco del mare e i nuovi scenari in un dialogo tra Gnassi, Bonaccini e l'architetto Boeri

Il Parco del mare è il punto di ripartenza e il ponte strategico fra il pre e post Covid-19 per il rilancio della Riviera e dell’entroterra. Il Partito Democratico della provincia inaugura “Rimini domani, adesso”, una piattaforma per approfondire e immaginare le prospettive future. Primo ospite il celebre architetto Stefano Boeri, che dialogherà con il sindaco Andrea Gnassi e il presidente della Regione Stefano Bonaccini. Un incontro moderato dal giornalista Gigi Riva. L'appuntamento è giovedì 21 maggio, alle 18, in diretta facebook dalla pagina del PD Rimini; un incontro che si sarebbe dovuto tenere i primi di maggio, ma slittato per inconvenienti tecnici.

"In oltre due mesi di lockdown e nella fase delle prime riaperture, l’ottimo lavoro d’insieme messo in campo dalla Regione Emilia Romagna con i sindaci del territorio e il grande senso di responsabilità dei cittadini nell’adempiere alle prescrizioni hanno portato la nostra provincia alla soglia del contagio zero. Le sfide non sono però finite, anzi, è il momento di quelle ancor più decisive: da un lato è fondamentale continuare a mantenere comportamenti idonei a prevenire un possibile ritorno dei contagi, dall’altro rimettere in moto la macchina e immaginare le città del futuro nella già difficile gestione del quotidiano".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Alcune prospettive si interrompono, altre fortunatamente procedono, ci saranno da re-impostare priorità e mandare opere strategiche”, sintetizza il pensiero il segretario provinciale del Partito Democratico Filippo Sacchetti, che individua nel “Parco del mare il progetto strategico di rilancio della prospettiva riminese. Un progetto già in corso di realizzazione che offre allo stesso tempo un’opportunità di pensiero e prospettiva profonda”.