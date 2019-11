Il Premio Rotary scuola a tre giovani studenti di San Giovanni

Venerdì 15 novembre 3 studenti di San Giovanni in Marignano hanno ricevuto un importante riconoscimento al valore da parte del Rotary Club Riccione - Cattolica (Distretto 2072) in occasione del 32° Premio Rotary Scuola "Francesco Maria Pelliccioni", con il sostegno di Riviera Banca.

La cerimonia è stata dedicata agli studenti diplomati con il massimo dei voti in relazione all'anno scolastico 2018 - 2019 in tutto il territorio del Club e si è svolta all'Auditorium del Liceo Volta a Riccione. Su 27 ragazzi premiati, ben 3 sono marignanesi e hanno frequentato il Liceo “A. Volta F.Fellini”: Daniele Bianciardi, Valeria Timmer e Francesco Barilari. Presente per l’occasione la Vicesindaco e Assessore alla Pubblica Istruzione Michela Bertuccioli, che, in rappresentanza del Comune di San Giovanni ha, in primo luogo, ringraziato Il Rotary Club Riccione – Cattolica e Riviera Banca per “il duraturo e importante impegno al fianco della cultura e formazione dei ragazzi” ed ha poi rivolto a tutti gli studenti presenti “l’augurio di continuare ad abitare il mondo con curiosità e amore per la conoscenza, rimanendo vicini ai propri desideri ed ideali.”