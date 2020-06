Il rilancio della galleria Kursaal, tra restyling e l'apertura di nuove attività

Nuova vita per la galleria dell'hotel Kursaal di Cattolica. Dopo i lavori di restyling portati a termine nelle scorse settimane (culminati con la rimozione della vecchia griglia rivestita in mosaico verde), l'area si presenta ora agli occhi della città in una veste completamente rinnovata. Lunedì 1° giugno verranno infatti inaugurati due nuovi locali situati nell'area dell'ex Mc Donald's sul lungomare Rasi – Spinelli. Da un lato una gelateria della celebre catena Grom. Dall'altro il ristorantino – gastronomia 'Ten Bota'. Al timone di quest'ultimo c'è la marignanese Veronica Tarani, supportata dal marito Alex Bruscaglia.

“La nostra sarà una sorta di rosticceria 2.0, un ristorante self – service adatto a tutti i palati – spiegano i due gestori che hanno deciso di imbarcarsi nella nuova avventura –. Almeno per quest'estate, infatti, non ci sarà il servizio al tavolo, ma il locale funzionerà solo con il take away. I clienti potranno scegliere tra tre primi e tre secondi diversi sia a pranzo che a cena con ingredienti freschi e selezionati. Ogni menù, al costo fisso di 16 euro e 50, includerà primo, secondo, contorno e una bevanda. Le pietanze potranno essere portate via per essere poi consumate a casa, seduti su una panchina del parco o magari anche sulla brandina direttamente in spiaggia. Da romagnoli doc, abbiamo deciso di proporre piatti della tradizione gastronomica locale, ma non mancheranno naturalmente alternative per chi ha gusti diversi”. Il nome del locale, 'Ten Bota' (che in dialetto romagnolo significa appunto “tenere duro”), non è affatto casuale.

“Molti ci hanno dato dei pazzi quando abbiamo annunciato che avevamo intenzione di aprire un locale nel centro di Cattolica. Non si può certo dire che sia uno dei periodi più rosei per la nostra economia: veniamo da quasi tre mesi di lockdown e ci sono ancora tante incertezze sul futuro del comparto turistico. E' proprio nella difficoltà però che abbiamo trovato il coraggio di compiere una scelta e di investire nel progetto. Non possiamo che ringraziare la famiglia Ferretti per esserci venuta incontro dal punto di vista economico, dandoci la possibilità di rilanciare questa zona della città”. Lunedì, dalle 10.30 alle 11.30, è in programma il taglio del nastro, con degustazione gratuita. Esprime soddisfazione Fabrizio Ferretti, titolare del Kursaal, il 4 stelle di Cattolica che il 18 maggio scorso ha riaperto i battenti accogliendo i primi visitatori. “Da alcuni anni la galleria sul lungomare Rasi – Spinelli versava in condizioni non certamente ottimali. Per questo motivo ho accolto con grande favore queste due iniziative che mirano a restituire decoro a una parte centrale della nostra città. Da imprenditore innamorato di Cattolica, non potevo certo far mancare il mio supporto a chi ha ancora ha voglia di impegnarsi per il nostro tessuto economico”.