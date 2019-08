Il sindaco dj per una notte all'evento "Io Remember": in cinquemila nella piazza del Castello

La nuova piazza Francesca da Rimini nel giardino di Castel Sismondo si è trasformata in un dancefloor lunedì sera per l'evento "Io Remember", serata finale del mini festival organizzato dal Comune, in collaborazione con Massimo Roccaforte dell'associazione Interno4, legato alla mostra Revolutions 1989-2019.

Protagonista del dj set, Willie Sintucci, storico dj e gestore del locale che negli anni ’90 era ritrovo di tanti riminesi. Dopo anni Willie è tornato alla consolle e ha fatto ballare cinquemila persone. Sulla scia di una notte amarcord anche il sindaco Andrea Gnassi si è calato nelle vesti di dj E parte della Giunta è salita dietro alla consolle per una foto di gruppo. A far scatenare la città sono stati pezzi indimenticabili degli anni Novanta, precisamente il 1991, tra rock, grunge, hip hop ed elettronica. Dopo Frankie HiNrg e Alioscia dei Caino Royale è spettato a Willie Sintucci chiudere il periodo dal 1989 agli inizi degli anni Novanta con un'energia che ha trascinato in pista un pubblico di tutte le età e che in diretta postava foto sui social per un lungo amarcord che fino a notte fonda ha riportato indietro di trent'anni.