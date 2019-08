In vacanza a Riccione da 43 anni e la città premia Attilio Santoro e Liana Mazzoli

Un nuovo riconoscimento martedì mattina consegnato da sindaco e assessore al turismo a una coppia bolognese affezionata a Riccione.

I signori Attilio Santoro e Liana Mazzoli sono stati nominati simbolicamente "ambasciatori" della città in quanto trascorrono le loro vacanze a Riccione ininterrottamente dal 1976, soggiornando qui ogni estate per quasi due mesi, da metà luglio a inizio settembre.

Quest'anno la coppia ha festeggiato in città anche il cinquantesimo anniversario di matrimonio. Ad accompagnarli Claudio Nota della spiaggia 122/A, loro bagnino da 21 anni.