In vacanza a Riccione dal 1963, una signora di Berlino diventa "ambasciatrice della città"

Viene in vacanza a Riccione dal 1963 la signora Ingrid Dora Marie Liebau e mercoledì mattina l'assessore al turismo Stefano Caldari le ha consegnato il Sole di Riccione nominandola simbolicamente "ambasciatrice della città".

La signora Ingrid è di Berlino e ha raccontato che in quegli anni, i primi del 1960, l'Italia e il suo sole erano un sogno. Da quel momento non ha più lasciato la nostra città per le vacanze estive e dal 1970 le trascorre all'hotel Fantasy, dove ha visto avvicendarsi quattro generazioni della famiglia che lo gestisce.

Ad accompagnare Ingrid c'erano il nipote e la moglie e Jacopo Capelli, proprietario dell'hotel che li ospita da quasi 50 anni.