"Io creo a casa", i piccoli vincitori del concorso organizzato durante il lockdown

Una commissione comunale ha valutato gli elaborati dei partecipanti del concorso "#Io creo a casa" e giovedì scorso sono stati consegnati i 3 premi ai 3 vincitori presso il Municipio di Poggio Torriana. Il progetto promosso dall’Amministrazione, durante l’emergenza sanitaria e conclusosi il 6 giugno è giunto alla sua fase finale. Lunedì 29 Giugno si è riunita una commissione comunale per la valutazione degli elaborati pervenuti nell’ambito del concorso #iocreoacasa. Nel periodo utile, sono pervenuti numerosi elaborati, poi suddivisi nelle tre categorie “bambini”, “adolescenti” e “adulti”.

I vincitori:

categoria bambini: Shahrazed Nja

categoria adolescenti: Emily Sacchini

categoria adulti: Giorgia Lombardini

"E' stato un vero piacere accogliere e conoscere le giovani vincitrici. ll progetto aveva lo scopo di aiutare le persone – nel rispetto delle restrizioni imposte dal covid19 - a superare l’isolamento e a contrastare la noia attraverso l’uso di creatività e di fantasia, inviando disegni, racconti, poesie ed immagini, ad una mail dedicata del Comune", ha affermato l'assessore Francesca Macchitella che ha ideato questa iniziativa.

Continua l'assessore: "Ringrazio Shahrazed, Emily e Giorgia per il loro contributo che seppure simbolico ha arricchito la nostra comunità di "cose belle". Credo che anche nel nostro territorio l'emergenza sanitaria abbia lasciato sia segni visibili che segni invisibili, in particolare, tra le categorie più fragili, tuttavia il Comune ha provato, anche con questo progetto, a stare più vicino ai bambini e alle loro famiglie. Abbiamo pensato di consegnare dei premi utili, scegliendo per l'occasione dei buoni, del valore di 50 euro l'uno, da utilizzare presso il negozio Decathlon di Savignano sul Rubicone. A tutti i partecipanti però abbiamo proposto un ingresso gratuito ad uno spettacolo teatrale, programmato nell'ambito delle rassegne comunali, per ringraziarli dell'invio del loro elaborato, in quanto ogni espressione artistica è stata valutata assai meritevole per l'originalità e l'impegno."

In questa sezione del sito comunale di Poggio Torriana è possibile visionare gli elaborati pervenuti:

https://www.comune.poggiotorriana.rn.it/elementi-per-homepage/notizie/pubblicati-i-nomi-dei-vincitori-del-concorso-iocreoacasa