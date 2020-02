L'amore conquista Bellaria con mercatini, giochi e i nuovi allestimenti per San Valentino

Il centro di Bellaria Igea Marina, già da venerdì sera, si è tinto dei colori della dolcezza e dell'amore, con gli allestimenti esclusivi che lo caratterizzeranno fino al 1° marzo. Un vero e proprio giardino botanico realizzato in piazza Matteotti, un percorso romantico impreziosito da prato, piante ornamentali e allestimenti in grande scala in tema amore; e lungo l'Isola dei Platani altre installazioni e statue, tra cui spicca "Big Man", l’allestimento gonfiabile più alto d’Europa. Lo sfondo perfetto per la Festa di San Valentino in programma tra sabato 15 e domenica 16 febbraio: nel cuore di Bellaria mercatini, stand espositivi, eventi, appuntamenti culturali e tante sorprese per gli innamorati.