L'associazione culturale Cagnona festeggia dieci anni di impegno e amore per Bellaria

L'associazione culturale Cagnona.it compie dieci anni e festeggia il traguardo ricordando gli inizi. "Al termine di una calda estate, undici volontari decisero di interpretare il clima e le attese del momento dando vita ad un sodalizio. L'intento era di valorizzare questa parte di territorio e promuovere un dibattito sulle sue prospettive di sviluppo - scrive Cristian Corbelli - Un processo che nell'intenzione degli aderenti avrebbe dovuto riguardare anche altre parti della città affiancando alla domanda di opere (“i lavori”) il recupero del senso del luogo costituito dalla storia e dalle memorie della comunità.

Questi dieci impegnativi anni hanno visto l'associazione fare rete con molte altre nella promozione di eventi ed iniziative, rivolte al pubblico .Ci sono state serate a tema, sia dedicate a protagonisti della storia locale (Panzini, Calindri, Emilio Rosetti, Leopoldo Tosi), sia alla ricerca archivistica sui principali luoghi (via Italia, Piazza Marciano', la ferrovia). Sono stati organizzati appuntamenti culinari con il bustreng, la zucca e la ligaza, tutti orientati al valore culturale e sociale del cibo. Non sono mancate proposte di recupero di spazi a disposizione della collettività (piste ciclabili, verde pubblico, contenitori culturali). Tutto questo a testimoniare una attenzione da parte dell'associazione ai temi del territorio mai venuta meno in questi anni e che vogliamo continui anche in futuro con la collaborazione di tanti amici ed aderenti sparsi ben oltre i confini del quartiere".