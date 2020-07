La cena è servita nel "cestino" sotto gli ulivi: la tendenza dell'estate

Una cena sotto le stelle, godendosi il fresco e la natura. Chi sale a Santarcangelo alta per ammirare una vista unica e tramonti suggestivi tra le stradine del borgo medievale, scopre un territorio immerso nella poesia e una cucina romagnola di altissimo livello. E tra i locali più apprezzati c'è anche “Dai Galletti - Cucina di cortile e piadineria” che propone una novità per l'estate. Per chi ama la buona cucina si trova davanti a un piccolo dilemma: cenare in trattoria, servito di tutto punto nella terrazza affacciata sulla Romagna, o sedersi più informalmente al fresco di uno dei due dehors?

In entrambi i casi la scelta risulterà perfetta perché sarà comunque affascinante essere coinvolti nel gioco della scoperta: la trattoria, con il suo dehors, offre la possibilità di gustare tra le sue storiche mura quella cucina di pasta fatta a mano, pollame ruspante e carni bianche eccellenti che rappresentano la migliore tradizione, mentre sotto gli ulivi dei Malatesta ci si potrà divertire a spuntare dalla lista dei desideri cosa far mettere in un grande cesto goloso. Un sogno di libertà ricco di emozioni e serenità. Nuova e coinvolgente quest’ultima formula che permette di cenare en plein air sotto “le fresche frasche” che un tempo furono gli orti dei Malatesta. Si potrà dunque vivere un’esperienza unica in cui storia, panorama e accoglienza si fondono con i cibi della migliore tradizione: in vaschette bio, sigillate e monoporzione, con salumi, formaggi locali, verdure di stagione e gustose piadine.

E per arrivare Dai Galletti ritorna la comoda navetta elettrica gratuita con approdo direttamente davanti al locale. Prenotabile al momento della cena, i punti di ritrovo sono i due parcheggi Coop e Campana, proprio a ridosso del centro storico (di facile accesso), dopodiché si sale sul mezzo per una breve gita fra i percorsi della memoria e i profumi delle erbe aromatiche, alla scoperta delle tradizioni e dei sapori di una volta.