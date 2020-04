La cultura arriva a casa con i librai in bicicletta: "C'è chi si passa i libri dal balcone con il filo da stendere"

La cultura non si ferma e viaggia in bicicletta. Nonostante le librerie siano ancora chiuse, sono tanti i librai in sella alle due ruote per consegnare a domicilio preziose letture, come Mirco Pecci della Libreria Riminese o il team della libreria per ragazzi Viale dei Ciliegi, 17, specializzata in libri e giochi per bambini e adolescenti. "Le richieste sono tantissime, decine ogni giorno - racconta Serena Zocca del "Viale" - stiamo consegnando in centro storico e anche a Viserba. Per le consegne più distanti anche il Viale si appoggia a Libri d'asporto, un'iniziativa promossa da un gruppo di editori, a cui ha aderito anche la casa editrice riminese Interno4, che ha creato un fondo per sostenere le spese di spedizione dei corrieri.

Avete richieste anche fuori Rimini?

"Si, stiamo inviando libri anche in altre città. Nei giorni scorsi una signora di Mantova ha visto un nostro post sulla pagina facebook con i personaggi de Il Gruffalò di Julia Donaldson e ci ha commissionato un ordine. In generale, riceviamo richieste dai nostri clienti abituali".

Vi hanno aspettato a domicilio...

"Sì, esatto. E ormai lo facciamo già da molti giorni. E' bello suonare il campanello e vedere occhi amici e un sorriso dietro alla mascherina".

Vengono fatti più acquisti personali o regali?

"Entrambi. Consegniamo sia libri, ma anche giochi di società da fare in famiglia".

Vi chiedono consigli?

"Sì, come sempre, solo che lo facciamo con le videochiamate o con una semplice telefonata. Possono essere i genitori a indicarci l'età dei figli e si affidano a noi per la scelta oppure sono i ragazzi a chiedere direttamente. Ai più piccoli di solito facciamo vedere i libri in video come se fossero in libreria".

Cosa si legge di più?

"C'è sicuramente un ritorno ai grandi classici, come 'A caccia dell'orso' di Michael Rosen ed Helen Oxenbury. Sono inoltre interessanti 'Le confidenze di Britt-Mari' di Astrid Lindgren, l'autrice di Pippi Calzelunghe, appena pubblicato e adatto dalla quinta elementare, e il nuovo libro 'Ecciù' della scrittrice riminese Michela Guidi.

Una curiosità che ha notato consegnando a domicilio?

"C'è chi si passa i libri da un balcone all'altro con il filo da stendere. In alcuni condomini si sono create delle piccole biblioteche. Un'idea intelligente per leggere, darsi consigli e avere più scelta".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.