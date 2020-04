La cultura viaggia sul web, tra teatro, cinema e musica: il progetto di Bellaria e Arca

Il Comune di Bellaria Igea Marina e la rete culturale Arca promuovono il progetto “La Cultura sul web”, che anche in questi giorni continua a essere fruibile per tutti i cittadini. Fino alle nuove direttive, l'iniziativa porterà nelle case degli utenti e degli appassionati di cinema, teatro e letteratura, contenuti e servizi digitali dei soggetti aderenti alla rete Arca: Biblioteca Comunale Panzini, Cinema Teatro Astra, Bellaria Film Festival, Centro Giovani Kas8 e Scuola di Musica Gleen Gould.



Questo fine settimana un programma variegato a partire da venerdì 3 aprile dalle 18.30 sulla pagina facebook del Teatro Astra con un altro spettacolo in esclusiva dall’archivio della Corvino Produzioni: “Sarà una bella società” di Shel Shapiro. L’autore racconta la storia degli anni Sessanta, con lo strumento popolare delle canzoni e con la voce e il volto di un protagonista di quegli anni, ovvero se stesso.

Alle 21 il Bellaria Film Festival condividerà l’atteso docufilm “La tribù de falàsc” dell’insegnante di Gatteo Mare Andrea Pari. Questa proiezione “fuori programma” avverrà come atto di ringraziamento a chiunque abbia partecipato alla raccolta fondi “Tutta la tribù con Ausl Romagna contro Covid-19”, iniziativa realizzata dal regista stesso come sostegno ai medici e al personale sanitario della Romagna.

Domani, sabato 4 aprile, due appuntamenti speciali dalle 18, protagonista d’eccezione l’attore e scrittore Roberto Mercadini e nel tardo pomeriggio la rubrica a cura del Bellaria Film Festival con “Theatron”, opera del pluripremiato regista Giulio Boato. Il film è una profonda riflessione non solo sullo spettacolo, ma sul legame dell’autore con la rappresentazione della natura umana.



Domenica 5 aprile, l’ultimo contributo settimanale dal Bellaria Film Festival sarà con “Ciccio e bebè” di Giovanna de Rege. Il documentario è dedicato ai fratelli De Rege: Giorgio detto Ciccio e Guido detto Bebè erano protagonisti del duo comico, che fece furore sui palcoscenici italiani tra gli anni ’20 e i ’40. A chiudere il “palinsesto” sarà la Scuola di Musica Glenn Gould, con un video tratto dallo spettacolo “Because Biko: la luce e la notte dei diritti” (regia di Andrea Farì e Francesco Giardinazzo) realizzato nel dicembre 2017 in occasione dell’anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani in collaborazione con il Centro per la Pace “Annalena Tonelli” di Forlì. Lo spettacolo è dedicato a Stephen Biko, che insieme a Nelson Mandela è stato il simbolo della lotta all’apartheid in Sudafrica.



Tutte le rubriche, che si uniscono al servizio di consegna libri a domicilio avviato questi giorni dalla Biblioteca Comunale in collaborazione con la Protezione Civile, sono consultabili nella pagina Facebook di @Arca-Rete Culturale di Bellaria Igea Marina. Il progetto è realizzato da Comune e Arca in collaborazione con Cooperativa Le Macchine Celibi, progettazione e coordinamento di Laura Moretti e il direttore Artistico del Teatro Astra e Bellaria Film Festival Marcello Corvino,

