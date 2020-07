La lotta contro il cancro e la rinascita: Stefano Vitali a Coriano con il suo libro "Vivo per miracolo"

Domenica sera a Coriano, in una incantevole cornice, Stefano Vitali ha presentato “Vivo per miracolo”. Un pubblico numeroso e rapito dal racconto ha assistito attento alla narrazione di un libro fuori dagli schemi classici ma che, come si è potuto apprezzare dai brani letti ed interpretati per l’occasione da Daniele Dainelli della Compagnia Fratelli di Taglia, nello svolgersi degli eventi assume una particolare dimensione di romanzo introspettivo di grande spessore.

Durante la serata Stefano Vitali è stato affiancato nel racconto della sua storia di lotta contro il cancro e rinascita a nuova vita, da Paolo Orecchioni. La presentazione è stata organizzata nell'ambito della rassegna DuemilaEventi ed è stata fortemente voluta dal Sindaco Domenica Spinelli. Nell’occasione è stata consegnata a Vitali la borsina Terre di Coriano con il programma degli eventi estivi .

"La serata ci ha lasciato una grande sensazione di serenità, nonostante la durezza del tema trattato. Dopo avere letto il libro sono rimasta colpita ed affascinata, conosco Stefano da molto tempo e mi sono subito complimentata con lui, ringraziandolo per quello che con questo libro mi aveva donato - ha affermato il sindaco di Coriano Domenica Spinelli - Non appena gli ho proposto di presentarlo a Coriano ha subito accettato e il grande successo anche di pubblico ha dimostrato che è stata una scelta giusta. Ci lega oltre ad una sincera amicizia, anche la comune passione per la politica, una passione totalizzante che troppo spesso fagocita quasi tutto il nostro tempo. Nel percorso che Stefano fa nel libro, il tempo e come ognuno di noi lo utilizza, è il vero filo conduttore".

Il sindaco ha inoltre ringraziato, oltre a Vitali, tutti coloro che hanno collaborato per la riuscita della serata: Pro Loco Coriano per l’aperitivo offerto, la compagnia Fratelli di Taglia per l’organizzazione , Claudio Coveri per la musica, associazione Pop Maker per l’assistenza video e audio, Chiara Vasta per il contributo fotografico. Con l'invito rivolto a tutti ad acquistare il libro, i cui proventi dai diritti d’autore verranno devoluti ai progetti missionari di Condivisione fra i popoli, la Ong della Comunità Papa Giovanni XXIII

