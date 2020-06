La mascherina coordinata con il costume da bagno: Riccione detta la moda

Riaprono le spiagge e c'è chi non vuole rinunciare al look neanche ai tempi del coronavirus. Protetti e alla moda con il costume da bagno coordinato alla mascherina. A trasformare un'esigenza in un oggetto fashion è l'azienda di Riccione Unimar, realtà leader nel settore, specializzata in costumi da bagno e abbigliamento mare. Unimar ha infatti lanciato il trikini, ma non si tratta più del mix fra costume intero e bikini, ma bensì un "tre pezzi", con il costume abbinato alla mascherina. E martedì sulla spiaggia della Perla Verde la tv ha paparazzato tante ragazze con un stile impeccabile.

Unimar, che esporta buona parte della sua produzione in Europa e negli Emirati Arabi, sta realizzando mascherine con tessuti multistrato e fantasie da abbinare ai costumi. Sono dispositivi dotati di una tasca per l’inserimento dei filtri protettivi, sono lavabili e sono sottoposte a trattamenti che le rendono sicure. Inoltre, le mascherine sono anche personalizzabili con il logo degli stabilimenti balneari,d egli alberghi o di altre attività, per un'estate all'insegna della sicurezza e dello stile.