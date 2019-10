La nipote di Lady Diana sceglie un abito creato nel Riminese

Una creazione preziosa e in edizione limitata, firmata Alberta Ferretti. A indossare un abito della collezione autunnale disegnata dalla stilista di San Giovanni in Marignano è Lady Kitty Spencer, nipote di Lady Diana.

La nobildonna, modella e influencer, ha sfoggiato l'abito, un bustier impreziosito da inserti argento e una lunga gonna in tulle, sempre sulla stessa tonalità, all'evento della maison di cosmesi Estee Lauder, organizzato in Provenza.

Lady Kitty Spencer, 28 anni, ha debuttato proprio questa estate ad Ascot, le corsa di cavalli più famosa al mondo. Socialitè, madrina di varie associazioni, party girl, ribelle e anticonformista, ha ereditato la bellezza di zia Diana. Già musa per Dolce&Gabbana, Kitty è la royal girl figlia del fratello di Lady D, il conte Charles Spencer, e dell’ex modella Victoria Lockwood.