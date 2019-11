La Perla Verde si tiene stretti l'Hip Hop e Riccione Estate Danza

Via libera della Giunta Comunale di Riccione alla concessione del patrocinio per lo svolgimento delle rassegne Mc Hip Hop Contest 2020 e Riccione Estate Danza. La prima, tra corsi, stage e spettacoli dedicati alla street dance, giunta alla 25esima edizione, si svolgerà dal 3 al 6 gennaio tra il Palazzo dei Congressi, il Palazzo del Turismo ed eventuale disponibilità del Playhall. Per i 25 anni l'organizzazione annuncia un allestimento speciale che trasformerà al Perla Verde in un set della danza.

La rassegna estiva, in calendario dal 27 al 31 luglio, sarà un evento organizzato in cinque giornate tra laboratori coreografici, conferenze, workshop e performance dedicate alla danza classica, classica e contemporanea, dislocata tra il Palazzo del Turismo e Piazzale Ceccarini.

Appuntamenti di danza urbana, videodance breakdance intervallati da concorsi individuali di danza hip hop con la presenza di esponenti internazionali del settore. Il Mc Hip Hop Contest del 3/6 gennaio 2020 è inserito nel palinsesto degli eventi del Riccione Ice Carpet.

La venticinquesima edizione è organizzata da Idea s.r.l/Cruisin’, con la collaborazione del consorzio Costa Hotels, dell’Associazione Albergatori ed il Patrocinio del Comune di Riccione.