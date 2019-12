La solidarietà festeggia a tavola: raccolti seimila euro per "Rimini for Mutoko"

Solidarietà e grande partecipazione sono stati gli ingredienti principali della cena di beneficenza organizzata per raccogliere fondi a sostegno di Rimini For Mutoko, organizzata sabato scorso all'hotel Corallo di Rimini. Quest’anno l'ospite speciale è stato il dottor Massimo Migani, appena arrivato da Mutoko, che ha partecipato per la prima volta alla cena benefica, e ha visto il grande successo dell'evento, sono infatti stati raccolti seimila euro.

"Per noi e per tutti i presenti è stata una vera emozione averlo tra noi e uno stimolo a continuare nell’intento di aiutarlo a proseguire la sua missione", affermano i volontari, ringraziando i titolari dell'hotel che hanno sostenuto la spesa della cena, e le associazioni che ruotano attorno a Rimini For Mutoko.