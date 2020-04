Le giovani danzatrici della scuola Lab non perdono un passo con le lezioni online

In queste settimane di isolamento obbligatorio sono molte le scuole di danza, yoga e tante altre discipline che continuano a fornire lezioni ai propri iscritti. Fra queste c'è anche Lab Borgo San Giovanni che continua a far danzare le proprie allieve.

"Pur nella impossibilità di calpestare con le scarpette a punta il grande tappeto della scuola - spiega la direttrice Chiara Giovagnoli - Lab non si è lasciata scoraggiare ed è stata vicina alle sue piccole danzatrici con tanta inventiva e felicità. Non c’è il tappeto per danzare come a scuola? Nessun problema: basta ritagliarsi uno spazio sul pavimento della propria cameretta o approfittare di quello del salotto, se disponibile".

Giovagnoli dà anche diversi suggerimenti: "Manca la sbarra per fare esercizi e allungamenti? In men che non si dica il tavolo della cucina, lo schienale di un divano o il bordo della scrivania la sostituiscono artigianalmente, ma egregiamente".

L’insegnante è la Maestra Yuki Imaizumi – Accademica del Teatro alla Scala di Milano – che si collega in streaming con le sue allieve per proseguire – anche se a distanza – il percorso formativo già avviato a scuola e che presto proprio da lì ripartirà. "Lo scopo della lezione in streaming è quello di ridestare la parte interiore degli allievi, di regalare loro un momento di respiro profondo, di sentirsi uniti e solidali vedendo i propri compagni davanti allo schermo, sentendo in tal modo il legame del gruppo della scuola per sognare il giorno in cui si potrà tornare a studiare tutti insieme - evidenzia la maestra Imaizumi - E poi, continuare a fare attività fisica permette di rinforzare il nostro corpo e di non fare abbassare le difese immunitarie".

Oltre alle lezioni di danza, Lab accompagna i pomeriggi delle proprie allieve con la “Lettura delle favole all’ora del the”; l’appuntamento di metà pomeriggio in cui la Chiara Giovagnoli, insieme a genitori e amici tiene compagnia alle piccole danzatrici con le “Fiabe Italiane” di Italo Calvino, lette in streaming e condivise con tutte le allieve.