Le Sangiovesi in finale nazionale con il loro musical: è corsa al voto

C'è tempo fino a domenica 12 aprile per votare Le Sangiovesi, gruppo romagnolo tutto al femminile, in finale nazionale al concorso PrIMo, il Premio Italiano del musical originale con lo spettacolo "È il minimo, giusto?" di Stefano Bianchi.

Per votare bisogna entrare nel sito www.amicidelmusical.it/primo/votaminimo e scorre scorrere fino a fine pagina, dove c'è un riquadrino rosso che permette di esprimere il voto. Con la votazione online sarà decretato il vincitore assoluto di PrIMO, nato per valorizzare e incoraggiare la creazione di nuovi musical in italiano, realizzando una vetrina aperta a tutti gli appassionati e agli addetti ai lavori, favorendo l’ascesa alla ribalta di nuovi autori e compositori, per la crescita di un Teatro Musicale tutto italiano.

Il musical “E’ il minimo, giusto?” nasce dalla penna di Stefano Bianchi, titolare del Mubi Studio Recording di Rimini, musicista e compositore professionista, che ha scritto brani inediti collaborando con tanti nomi dello spettacolo da Laura Pausini a Riccardo Fogli, Fiordaliso, The Creatures, Ivana Spagna. Per questo spettacolo l'autore ha scritto musica e testi, arrangiando tutti i brani, nonché la sceneggiatura, che narra la storia di dieci donne che si trovano a fronteggiare un naufragio in un’isola deserta, dove devono imparare a sopravvivere in condizioni davvero difficili. Tra scene tristi e comiche, intime e profonde, tra litigi e complicità, trascorrono giorni nella speranza della salvezza. Il confronto reciproco, alcune avventure e la sfida per la sopravvivenza quotidiana, le cambiano nell’intimo, le portano a riflettere e ripensare le loro vite, fino a trovare un senso comune al destino che le sta tenendo insieme. E, alla fine, una promessa per la loro salvezza… E’ il minimo, giusto?

L’opera è stata messa in scena, per beneficenza, lo scorso aprile a Spazio Tondelli. Le Sangiovesi sono dieci ragazze marignanesi che condividono la passione per il canto e per la musica. Anna Maria Sanchi, Doris Vanni, Francesca Gennari, Giovanna Gennari, Ivonne Giovannini, Lara Badioli, Laura Pontellini, Paola Mazzaferro, Simona Trivelli, Stefania Palmetti. Si sono conosciute all'interno del coro parrocchiale di San Pietro San Giovanni in Marignano e sono diventate “Le Sangiovesi” nel 2015 quando hanno incontrato Stefano Bianchi, loro maestro di canto. Con l’allegria e l’entusiasmo che le contraddistingue, desiderano non solo divertire ed emozionare, ma anche fare qualcosa di buono per gli altri e sostenere cause importanti. I loro spettacoli, infatti vengono realizzati tutti per scopri benefici.