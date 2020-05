"Meet to Meeting" trasloca dalle piazze delle città a quella virtuale, tra anteprime e ospiti

Torna sabato 23 maggio, alle 18.30, in una nuova veste digitale grazie ad un collegamento dal Palacongressi di Rimini, la terza edizione di “Meet the Meeting”, il tradizionale evento di raccolta fondi e di anticipazione dei contenuti del Meeting di Rimini che nel 2019 si è svolto in 40 piazze di tutt’Italia e che quest’anno si presenta in una forma inedita, a causa dell’emergenza sanitaria in corso. Quest’anno “Meet the Meeting” sarà trasmesso sulla pagina Facebook e sul canale Youtube del Meeting, su Youtube anche con traduzione simultanea in inglese. A condurre l’evento sarà Elisabetta Soglio e a presentare le parole chiave e ad anticipare alcuni contenuti del Meeting 2020 special edition sarà il Presidente della Fondazione Meeting Bernhard Scholz.

Con lui dialogheranno protagonisti dell’edizione 2020 tra cui Stefano Zamagni, professore ordinario di Economia politica all’Università di Bologna e presidente della Pontificia Accademia delle Scienze sociali e lo scrittore Luca Doninelli. Atteso il contributo del regista e attore Giovanni Scifoni, lo scorso anno al Meeting con i suoi ‘Santi e altri racconti’, che commenterà nel suo stile il titolo del Meeting 2020 ‘Privi di meraviglia, restiamo sordi al sublime’. Sarà presente anche l’ad di Italian Exhibition Group S.p.A. - IEG Corrado Peraboni.

L'evento

Meet the Meeting sarà un’occasione per entrare nelle parole chiave della quarantunesima edizione del Meeting, in collegamento con ospiti, relatori, artisti che saranno protagonisti della prossima edizione e con contributi che verranno da varie città italiane. Un evento di piazza – una piazza digitale ma assolutamente non virtuale –in cui sostenere la costruzione del Meeting grazie al buon vino, che è da sempre simbolo dell’evento. Solo nel 2019, infatti, sono state donate quasi 4.000 bottiglie di vino, fornite dal Consorzio Strada dei vini e dei Sapori dei colli di Rimini, a fronte di un piccolo contributo. Tra le sorprese più attese, il breve saggio musicale offerto dall’International Musical Friendship Orchestrakademie, un collettivo che unisce giovanissimi concertisti provenienti da Germania, Polonia, Russia, Lettonia, Austria e Italia.

«I volontari delle piazze continuano a stupirci con il loro impegno e la loro creatività che sta giungendo in maniera capillare a tutti, coinvolgendo personalità e media locali», racconta Nicoletta Rastelli, responsabile dell’evento. «Questa forma di partecipazione alla costruzione del Meeting sarà una delle modalità con cui i volontari, e chiunque desideri unirsi a noi, parteciperà alla special edition Meeting 2020».

L’evento di venerdì è stato preceduto da quattro “Assaggi di Meeting”, brevi video che illustrano aspetti dell’iniziativa, diffusi via e-mail, social media, whatsapp oltre che sul sito internet del Meeting. Quest’anno le città coinvolte nella preparazione e diffusione dell’evento sono circa 60, in tutte le 20 regioni italiane. Dal sito meetthemeeting.org è possibile fare donazioni per sostenere la realizzazione dell’evento.