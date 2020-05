Mirko Casadei fonda una nuova orchestra "Social" e solidale con l'aiuto tanti big della musica

La lotta al virus si combatte anche a suon di musica. E, mettendo insieme sonorità diverse e tanta solidarietà, il riminese Mirko Casadei ha creato il "Casadei Social Club", un’orchestra bizzarra e stravagante che, sulle note della canzone “Simpatici italiani”, tra le più allegre del padre Raoul, fonde tra loro generi molto diversi: dalla tromba jazz di Paolo Fresu al rap di Frankie Hi-NRG MC, ma anche, il pop d’autore di Simone Cristicchi, la straordinaria voce di Silvia Mezzanotte, il sound dei Quintorigo fino ai ritmi irlandesi dei Modena City Ramblers.

Con un ospite davvero fuori dagli schemi, l’irriverente e tropicale Kid Creole accompagnato dalle sue Coconuts.

Per l’occasione il brano di Casadei è stato completamente riarrangiato dal maestro Stefano Nanni (il video: www.youtube.com/watch?v=LeyulWE17g0).

L’idea è di Mirko Casadei, che di quella generazione straordinaria di musicisti ha raccolto il testimone del liscio e ha riunito intorno a sé alcuni tra i nomi più rappresentativi della musica italiana, per reinterpretare questo classico, un omaggio scanzonato alla migliore ‘italianità’, un frammento di spensieratezza e uno sguardo rivolto al futuro in momento in cui ce n’è davvero bisogno. “Volevo fare qualcosa di trasversale - racconta Mirko Casadei- andare al di là dei generi, fare incontrare la nostra musica popolare con mondi musicali differenti.in questo momento così complicato per tutti, credo sia importante dare un messaggio positivo, ricordarci il nostro innato ottimismo e il nostro essere anche un po’ scanzonati ma sempre in grado di darci da fare e rialzarci”.

Il progetto è stato creato a distanza e ciò che ha colpito di più Casadei "è stato l’entusiasmo con il quale tutti gli artisti hanno accolto la mia proposta pur nell’emergenza. La maggior parte dei contributi sono stati registrati con il telefonino e il videoclip, realizzato dal regista Davide Legni, ha unito le immagini riprese dalle varie webcam”. Lo stesso rapper Frankie ha infatti scherzato affermando: "Perché ho partecipato a Simpatici italiani? E quando mi ricapita di fare una canzone con Paolo Fresu e Kid Creole and the Coconuts?”

L'obiettivo

La canzone ha una finalità sociale, la sensibilizzazione a favore di “Insieme si può, l’Emilia-Romagna contro il coronavirus”, la campagna di raccolta fondi per la gestione dell’emergenza sanitaria lanciata dalla Regione.

Per info sulle donazioni: sito regione Emilia Romagna

“Artisti che ringrazio davvero di cuore - afferma il presidente della Regione, Stefano Bonaccini-, prima fra tutti, in particolare, Mirko Casadei: per la bellissima idea che ha avuto e per la disponibilità che, ancora una volta, dimostra verso la nostra terra, unendo la solidarietà a ciò che siamo in Emilia-Romagna. Il suo contributo e quello della band nata per l’occasione, fatta di musicisti straordinari, sono certo che rafforzerà la campagna regionale di raccolta fondi, che ha già superato i 10 milioni di euro, un messaggio di fiducia straordinario rivolto a chi opera quotidianamente nella nostra sanità pubblica e alla nostra protezione civile, donne e uomini che stanno facendo un lavoro immenso. Fondi che verranno usati per potenziare la rete regionale di terapia intensiva, per curare al meglio chiunque abbia bisogno”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.