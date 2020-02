Annullato l'incontro con il filosofo Carlo Sini, avrebbe aperto la rassegna "Ritratti d'autore"

In seguito all’ordinanza emessa dalla Regione Emilia- Romagna riguardante l’emergenza coronavirus, che sospende tutte le manifestazioni di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso l'incontro di apertura di Ritratti d'autore, venerdì 28 febbraio, con Carlo Sini è stato rinviato a data da destinarsi. La biblioteca comunale informerà sui prossimi appuntamenti.

Una decisione necessario per limitare il rischio contagio, anche in consederazione del fatto che gli appuntamenti filosofici a Misano richiamo sempre centinaia di spettatori. Il teatro Astra non riesce quasi mai a contenerli e spesso viene persino allestito all'esterno un maxischermo.