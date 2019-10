L'Atletica Santamonica di Misano si aggiudica un finanziamento dalla Regione

C’è anche il progetto “Crescere liberi e responsabili” dell’Atletica Santamonica di Misano Adriatico tra le 17 iniziative sportive approvate dalla Giunta regionale e ammessi a contributo dopo che si sono rese disponibili nuove risorse per il Piano triennale dello sport. Si tratta di progetti presentati da società sportive dilettantistiche, scuole ed enti del territorio che hanno l’obiettivo di promuovere la salute, la legalità e l’inclusione sociale attraverso l’attività motoria e l’esercizio fisico.

“La salute e il benessere sono fra i cardini della nostra Nuova legge regionale sullo sport, così abbiamo scelto di stanziare altri 168 mila euro per permettere la realizzazione di iniziative sportive presentate da varie realtà del territorio - dichiara l’assessora al Bilancio della Regione Emilia-Romagna Emma Petitti – Il Piano triennale comprende progetti e azioni di promozione appunto dell’attività sportiva, contrasto all’abbandono e integrazione delle persone con disabilità mettendo in primo piano anche la sicurezza, con presidi di primo soccorso negli impianti sportivi e la presenza di personale qualificato, l’integrazione sociale dei soggetti svantaggiati e il coinvolgimento della popolazione femminile e anziana. Come Regione abbiamo sempre creduto e investito sulla pratica motoria, come strumento per migliorare la qualità di vita delle persone e diffondere valori sociali ed educativi fondamentali, quali la determinazione, il coraggio, l’impegno, nonché come occasione per stare insieme e rafforzare legami. Destinare fondi a questo settore significa anche dare risposte a una domanda di qualità che arriva da un mondo fatto di volontari e associazioni che rappresentano una realtà preziosa della nostra comunità. Da inizio legislatura abbiamo investito oltre 58 milioni di euro":