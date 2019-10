Salute e prevenzione: a Misano quattro appuntamenti con esperti e medici

"Conoscere per prevenire". E' questo il titolo dell'appuntamento organizzato dall'associazione di Promozione sociale Comitato cittadino Villaggio Argentina per parlare di salute insieme ai medici e ad esperti dell'Ausl. "L’importanza di prevenire le malattie è fondamentale; la prevenzione la si fa soprattutto con la conoscenza: identificare le cause e le ragioni che ne facilitano l’insorgenza, significa formare nella popolazione un’idea positiva di salute come bene prezioso da proteggere da ogni rischio esterno o interno all’uomo", spiega l'associazione.

"Negli anni si è assistito oltre che ad un’evoluzione del concetto di salute, anche ad un riconoscimento del ruolo importante e determinante che la singola persona ha sul proprio stato di benessere attraverso la prevenzione; questa intesa come tutte quelle azioni che riducono i fattori di rischio e quindi la possibile comparsa di malattie, in poche parole gli stili di vita, quelle semplici ma importanti condotte quotidiane che tutti dovremmo tenere, spesso sottovalutate e non considerate. Da qui deriva la definizione di promozione della salute inteso come quel processo che rende gli individui in grado di avere una maggiore conoscenza sulla propria salute e migliorarla con semplici azioni quotidiane. Nella promozione della salute, si possono individuare diverse attività e azioni fondamentali; fornire agli individui le conoscenze e le capacità per controllare e migliorare la propria salute, creare politiche pubbliche per la salute, rafforzare i processi di partecipazione dei cittadini che devono diventare i protagonisti e quindi i responsabili del loro stato di salute, sostenere lo sviluppo individuale e sociale fornendo l’informazione e l’educazione alla salute. Siamo arrivati alla 5° edizione delle conferenze "Conoscere per prevenire" 4 serate interamente dedicate alla prevenzione, allo stile di vita, ai fattori di rischio perché prevenire le malattie è un investimento vitale. Un’Associazione di Promozione Sociale come la nostra oltre a creare momenti di socializzazione, svago e divertimento riteniamo che si debba impegnare per dare informazioni utili ai cittadini in vari ambiti, questo è sicuramente un argomento di primaria importanza".

Gli incontri si tengno a Misano Adriatico, nella Sala polivalente di Villaggio Argentina, in piazza San Pio X, 1. Le serate si tengono ogni martedì, sempre alle 20.30, l''8 ottobre, il 15, il 22 e il 29. Per informazioni: 346.5932157.