Miss Italia 2019, tra le 80 finaliste la riminese Caterina Martelli

Rimini torna a sognare con Miss Italia. Dalla vittoria della riccionese Martina Colombari, nel 1991, sono state diverse le bellezze in gara dalla Romagna, ma nessuna è mai riuscita a riportare a casa la corona. Quest'anno ci proverà la 18enne riminese Caterina Martelli, studentessa del liceo scientifico Einstein di Rimini, tra le 80 finaliste del concorso.

Martina è pronta per la sfida che la vedrà protagonista a Jesolo e su Instagram si può già vedere il post con la foto scattata a Venezia insieme alle altre ragazze, con tanto di corona in testa. Il concorso, ideato da Enzo Mirigliani, e portato avanti dall figlia Patrizia, festeggia 80 anni e viene trasmesso venerdì in diretta su RaiUno, alle 21.15. Un appuntamento che ogni anno tiene incollati allo schermo milioni di italiani. Caterina Martelli gareggia con il numero 74 e sui social è già stato lanciato l'appello per il voto. Rimini ha già la sua miss per cui tifare.