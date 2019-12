Natale a Bellaria, il saluto del sindaco e il brindisi con i cittadini

Lunedì 23 dicembre, alle 12 nella sala del Consiglio Comunale, il Sindaco Filippo Giorgetti incontrerà la cittadinanza per il tradizionale saluto di fine anno; un appuntamento aperto a tutti, con lo scambio di auguri alla vigilia dei giorni di festa ed un piccolo brindisi.

Inoltre, in concomitanza con le festività di fine anno, il Comune sarà chiuso anche nella giornata di venerdì 27 dicembre, mentre sarà aperto nel giorno della Vigilia di Natale. Questi pertanto i giorni di apertura degli uffici di piazza del Popolo a partire dall’inizio della prossima settimana: lunedì 23, martedì 24 e lunedì 30 dicembre; nel nuovo anno, gli uffici saranno aperti giovedì 2 e venerdì 3 gennaio, per poi tornare a disposizione del pubblico dopo l’Epifania.

A queste giornate di apertura al pubblico, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico aggiungerà le aperture nella mattinata di sabato 28 dicembre e sabato 4 gennaio, si segnalano anche le aperture straordinarie dell’Ufficio Elettorale posto al primo piano della residenza comunale. In vista delle elezioni regionali del 26 gennaio, al fine di garantire la certificazione dei sottoscrittori delle liste, nonchè l’autentica delle firme dei candidati, il servizio sarà infatti fruibile anche nei seguenti giorni e orari: martedì 24 dalle 8.30 alle 17, mercoledì 25 dalle 8.00 alle 13, giovedì 26 dalle 8 alle 13, venerdì 27 dalle 8 alle 20 e sabato 28 dicembre dalle 8 alle 13.