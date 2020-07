Natura e divertimento, inaugurato il nuovo "Riccione adventure park"

Ha inaugurato sabato Riccione Adventure Park, il parco avventura, immerso nel verde e nella natura, al centro della città. Oggi il brindisi inaugurale, alle 11 in anteprima per gli operatori dell'informazione e alle 18.30 per il pubblico con momenti di spettacolo, musica e ballo, per dare il via ad una nuova importante iniziativa imprenditoriale che arricchirà l'offerta turistica dei parchi della Perla Verde. Riccione Avventura è il nuovissimo Parco Tematico Ecologico che fonde Parco Avventura, Tree Village e il grande Parco Cicchetti (13 mila metri quadrati) che sarà sempre aperto e gratuitamente al pubblico.

Dal 5 luglio il Parco Avventura sarà aperto al pubblico con orario dalle 10 alle 20, mentre il 18 luglio vi sarà anche l'apertura al pubblico del ristorante DQM e del Tree Village Experience con possibilità di fare aperitivi e cenare sugli alberi. Dal 18 luglio al 13 settembre il Parco Avventura rimarrà aperto con orario continuato dalle 10 alle 23 tutti i giorni. Sarà possibile accedere gratuitamente al parco tutti i giorni e per i residenti è previsto un abbonamento annuale a prezzo agevolato con ingressi illimitati. I percorsi Avventura sono a pagamento con guide esperte.

Alla creazione del parco hanno lavorato 15 aziende con un investimento complessivo di circa 1.600.000 euro; creati 30 nuovi posti di lavoro di cui almeno il 40% annuale. L’80% dei dipendenti e collaboratori è di Riccione. Il capitale naturalistico del parco Cicchetti è rimasto intatto così come il numero totale degli alberi. Nessuna pianta è stata abbattuta: sono stati piantati 20 nuovi alberi e 350 arbusti che costituiscono un nuovissimo orto botanico creato con la collaborazione della coop. La Fraternità di Trarivi. Il mercatino a km zero del martedì sarà mantenuto e non subirà modifiche.

“E’ una grandissima soddisfazione, dopo 16 mesi di lavoro e di sacrifici - ha detto Alfredo Manzaroli, titolare di Riccione Adventure Park -. Apre un nuovo punto di riferimento a livello europeo del turismo ecosostenibile. L’obiettivo sarà far socializzare, divertire e creare una nuova frontiera del turismo esperienziale dove ognuno è protagonista della propria esperienza nella natura. Riccione Adventure è un parco unico nel suo genere, unisce un normale parco pubblico curato e con servizi gratuiti, un parco divertimenti ecologico che produce ossigeno anziché Co2, un Tree Village unico in Europa dove poter vivere emozioni in quota a due passi da viale Ceccarini. Anche il ristorante sarà un Experience Restaurant, con possibilità di cenare o fare aperitivi in quota condividendo l’esperienza con amici o famigliari. Chi vorrà invece una normale pizza al tavolo troverà materie prime di qualità e prodotti acquistati a km zero dai produttori locali”.

“Abbiamo fortemente voluto una gestione del Parco Cicchetti, affidata tramite un bando pubblico - ha detto il sindaco Renata Tosi - per ridare alla città di Riccione una grande area verde curata e accessibile a tutti, tutto l'anno. Sarà un punto di forza per il turismo perché aggiungiamo un luogo a spiccata vocazione ambientale all'offerta già ampia che va dalle spiagge al mare, dalle terme ai lungomari ciclabili ai campeggi immersi nel verde”.

“Questo parco unisce salvaguardia della natura e del verde, divertimento e educazione ambientale. Inoltre rimane un'area percorribile sulla nuova pista ciclabile - ha detto l’assessore ai Lavori Pubblici, Lea Ermeti - che rimarrà sempre aperto al pubblico”.