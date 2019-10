Nidi d’infanzia, dalla regione 66mila euro per la riduzione delle rette a Santarcangelo

Oltre 60 famiglie di Santarcangelo potranno usufruire della riduzione fino a 160 euro mensili (1.500 euro annui) della retta per la frequenza al nido d’infanzia nell’anno scolastico 2019/2020 grazie al progetto “Al nido con la Regione”.

La Regione Emilia-Romagna ha infatti stanziato un fondo di 18 milioni di euro, di cui oltre 66mila destinati a Santarcangelo, per sostenere le famiglie nel pagamento mensile delle rette del nido d’infanzia. Le riduzioni, calcolate sulla base del reddito Isee, variano da un minimo di 10 euro a un massimo di 160 euro mensili .

Destinatari del contributo sono i residenti nel Comune di Santarcangelo, il cui figlio frequenti un nido comunale con un reddito Isee non superiore a 26.000 euro. Per gli iscritti ai Nidi “Mongolfiera” e “Rosaspina”, le riduzioni vengono applicate automaticamente alla retta mentre per i genitori di bambini che frequentano nidi pubblici fuori comune sarà predisposto un apposito bando entro i primi mesi del prossimo anno.

“Ai bonus della legge sulla buona scuola, che ha consentito una riduzione delle rette di 20 euro mensili – afferma l’assessora a Scuola e servizi educativi Angela Garattoni – si aggiunge quello ben più consistente della Regione Emilia-Romagna, con riduzioni che vanno dal 50% al 70% rispetto alla quota fissa delle tariffe precedenti. Si tratta di un aiuto concreto alle famiglie che possono coniugare e conciliare il tempo dedicato al lavoro e ai bambini, senza pesare significativamente sul bilancio del nucleo”.

“Per di più – conclude l’assessora Garattoni – si favorisce l’utilizzo di un servizio altamente educativo che consente la crescita sana e la socializzazione dei bambini”.