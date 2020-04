"Odiessea sul divano", i giorni di quarantena diventano una web series riminese

Dieci puntate sul web per esorcizzare e alleviare il peso della quarantena, preludio alla prossima sitcom televisiva prodotta dalla Filmtuscany. Saranno gli attori Marco Iannitello e Michele Abbondanza, conosciuti sul web come I Photegenici, a incarnare un'idea della producer Michela Scolari che già da qualche mese stava lavorando ad un concept con il duo comico riminese, insieme a Ivo Romagnoli.

La miniserie web, dieci puntate scritte da Simone Bertozzi, rientra all'interno di un un progetto più ampio promosso dal Comune di Castiglion Fiorentino e che, in un momento così difficile per l'intera comunità, ha come obiettivo quello di offrire momenti di svago e di socialità virtuale. Come un vero e proprio Antidoto culturale, questo il nome della pagina Facebook che ospita l'intero progetto, all'ansia da Coronavirus.

Il titolo, che fa il verso al capolavoro di Kubrick, si chiamerà 2020: Odissea sul Divano. E narra la vita di due amici, resi celebri dalla rete grazie una serie di sketch satirici sui locali della Riviera romagnola, costretti a rimanere lontani e a modificare le proprie abitudini al tempo del Coronavirus.

“Un'idea che anticipa una sitcom esilarante, irriverente e intelligente, nata dalla mente folle de I Photogenici di cui mi sono perdutamente innamorata e che presto sarà un sitcom televisiva, da non perdere!”, rivela Michela Scolari, produttrice che pochi mesi fa aveva già lavorato a Castiglion Fiorentino con il film Anna Rosenberg, diretto da Michele Moscatelli e interpretato da Claudia Gerini, Christophe Favre e Pasquale Greco. Ogni puntata sarà pubblicata il martedì, giovedì e sabato, alle ore 17, sulla pagina del duo riminese e la miniserie ha debuttato giovedì 2 aprile.