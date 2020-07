Oltre 400 persone a "lezione" di filosofia con Vito Mancuso: "Commosso da tanta partecipazione"

Grande apertura giovedì sera con Vito Mancuso alla rassegna "Il senso della vita". Alle 19,30 già fila ai cancelli per procurasi il posto. Alle 20,30 le oltre 350 sedie erano già piene poi, piano piano mantenendo le distanze, altre 100 persone sono entrate in piedi o sedute pre terra negli spazi del giardino sempre sotto il controllo dei vigli urbani.

"E la prima uscita pubblica che faccio dopo la pandemia e vedere così tanta partecipazione mi commuove perché l'uomo è relazione - afferma Vito Mancuso - La logica profonda della vita, da come la interpreto io e come tento di riesprimerla nei libri, è quella della relazione armoniosa e generatrice di vita e che appare in modo paradigmatico nel rapporto madre-figlio. Sono consapevole che la vita oltre che armonia contiene disarmonia, oltre che generazione contiene degenerazione, oltre che vita contiene morte. Insomma il negativo mi è ben presente, però vedo che questo momento che chiamiamo negativo è in funzione di un momento più ampio, più profondo che è la generazione della vita. Se gli animali tolgono la vita ad altri animali lo fanno per nutrire se stessi e per la riproduzione della specie. È questo il vero obiettivo dell’esistenza, la vita che genera vita, l’armonia. Una armonia che si farà sempre più complessa".

Continua Mancuso: "La vita non è solo vita fisica, ma la vita si dice in molti modi. I greci antichi avevano tre termini bios, fenomeno biologico, zoe, vita animale, vitale, psiche, vita psichica. Dobbiamo pensare la vita come formata da corpo, psiche e spirito, quindi nutrire la vita significa nutrire tutti e tre. Mentre oggi si ha ben chiaro il nutrimento del corpo e abbastanza chiaro il nutrimento della psiche, non si ha abbastanza chiaro quando si deve pensare al nutrimento dello spirito. Questo secondo me è il grande limite della contemporaneità". Un intenso dibattito ha chiuso l'incontro.